Сьогодні киянам передадуть Вифлеємський вогонь миру
У неділю, 15 грудня, в Михайлівському соборі українські скаути-пластуни почнуть щорічну передріздвяну традицію розповсюдження Вифлеємського вогню миру - символу миру, любові та єдності, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Вифлеємський вогонь миру пластуни привезуть з Відня, де щороку 14 грудня відбувається міжнародна передача Вогню скаутам світу.
"Поширення Вифлеємського вогню миру - міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа", зазначається на сторінці організації "Пласт - український скаутинг" в Facebook.
Першими в Україні Вогонь миру отримають кияни, а потім він вирушить до інших міст.
Вже 21-й рік пластуни поширюватимуть його як символ миру, єдності та любові громадам міст, лікарням, школам, дитячим будинкам.
П'ятий рік Вогонь поширюється в зону бойових дій на сході України. Крім символічного вогню, пластуни передадуть і різдвяні подарунки захисникам.
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