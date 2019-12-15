Сьогодні киянам передадуть Вифлеємський вогонь миру

П'ятий рік Вогонь поширюється в зону бойових дій на сході України. Крім символічного вогню, пластуни передадуть і різдвяні подарунки захисникам

Вже 21-й рік пластуни поширюватимуть його як символ миру, єдності та любові громадам міст, лікарням, школам, дитячим будинкам.

У неділю, 15 грудня, в Михайлівському соборі українські скаути-пластуни почнуть щорічну передріздвяну традицію розповсюдження Вифлеємського вогню миру - символу миру, любові та єдності, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вифлеємський вогонь миру пластуни привезуть з Відня, де щороку 14 грудня відбувається міжнародна передача Вогню скаутам світу.

"Поширення Вифлеємського вогню миру - міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа", зазначається на сторінці організації "Пласт - український скаутинг" в Facebook.

Першими в Україні Вогонь миру отримають кияни, а потім він вирушить до інших міст.

Вже 21-й рік пластуни поширюватимуть його як символ миру, єдності та любові громадам міст, лікарням, школам, дитячим будинкам.

П'ятий рік Вогонь поширюється в зону бойових дій на сході України. Крім символічного вогню, пластуни передадуть і різдвяні подарунки захисникам.

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