У парку Шевченка буде романтичний каток і квест-фестиваль "Йоль: країна легенд"

Як повідомляється, 19 грудня, в День Святого Миколая, у всіх районах Києва запалять новорічні ялинки.

У Києві стартували зимові новорічно-різдвяні розваги. Київська міська державна адміністрація оприлюднила програму святкування, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється, 19 грудня, в День Святого Миколая, у всіх районах Києва запалять новорічні ялинки.

На Софійській площі, де стоїть головна ялинка країни, буде зимове казкове містечко "Чотири королівства", а на Контрактовій площі - етнічне містечко за кращими українськими народними традиціями. Кожні вихідні там відбуватимуться святкові концерти за участю популярних виконавців, зокрема, С.К.А.І., ТНМК, Pianoboy, Kishe та багатьох інших.

У парку Шевченка буде романтичний каток і квест-фестиваль "Йоль: країна легенд". Біля Арки дружби народів відкриється молодіжний фестиваль спортивного, активного і музичного відпочинку.

Також відбудеться хода волонтерів - помічників Святого Миколая і вуличне театральне дійство з костюмованими героями Borjomi Parade.

Для шанувальників мистецтва відкриють "Всеукраїнську різдвяну виставку", яка представить картини, графічні роботи, скульптурні композиції, твори декоративно-прикладного мистецтва понад 400 українських художників з усіх куточків України.