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Сьогодні люди не вірять що передвиборча кампанія може бути чесною, - Кучма

Також Кучма висловив побоювання щодо нового майдану
Другий президент України Леонід Кучма вважає, що після найближчих виборів президента буде багато невдоволених чесністю виборчої кампанії і можуть організувати протести.
Сьогодні люди не вірять що передвиборча кампанія може бути чесною, - Кучма Леонід Кчма. Фото: news.bigmir.net

На запитання, чи використовувалися технічні кандидати під час виборів, коли він балотувався у президенти, Кучма відповів: "Та про що Ви говорите? Ми тоді не розуміли, що таке "технічний кандидат". Я вважаю, що ті вибори були найчеснішими!".

"Я перший раз пішов на президентські вибори – та в мене взагалі нічого не було: одна машина на весь штаб, так би мовити. Одна – і та дісталася мені як колишньому прем’єр-міністру. А так – Господи!..", – заявив після брифінгу трьох перших президентів України у Києві, інформує "Українська правда".

"Сьогодні настільки різниця у виборчих кампаніях, що люди дійсно не вірять що кампанія може бути чесною. Тим більше, що ми даємо такі яскраві приклади, що ми цього навіть не прагнемо", – додав він.

"Будь-які вибори, які зараз пройдуть, – обов’язково політичні сили будуть кричати, що "підтасовка", "нечесні" і так далі. Будуть робити спробу ще, не дай Господь, робити якийсь черговий Майдан", – припустив колишній президент.

Леонід Кучма працював прем’єр-міністром України з 13 жовтня 1992 до 21 вересня 1993 року, а з 19 липня 1994 року до 23 січня 2005 року був президентом країни.

Вперше Кучму обрали керівником держави 10 липня 1994 року: він переміг у другому турі в першого президента незалежної України Леоніда Кравчука. 14 листопада 1999 року його вдруге обрали президентом.

Під час чергових виборів президента восени 2004 року почався перший Майдан – Помаранчева революція: прихильники кандидата Віктора Ющенка протестували проти фальсифікації виборів, у яких переможцем оголосили Віктора Януковича. Тоді відбулися перевибори і президентом став Ющенко.

Янукович став президентом України уже на наступних виборах у 2010 році – і його каденція завершилася другим Майданом, відомим як Євромайдан та Революція Гідності. Після чергового застосування сили до протестувальників і розстрілу людей на Майдані 20 лютого 2014 року Янукович втік до Росії, де досі переховується від правосуддя.

 

 

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21 02 2019 15:22
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