Сьогодні люди не вірять що передвиборча кампанія може бути чесною, - Кучма
На запитання, чи використовувалися технічні кандидати під час виборів, коли він балотувався у президенти, Кучма відповів: "Та про що Ви говорите? Ми тоді не розуміли, що таке "технічний кандидат". Я вважаю, що ті вибори були найчеснішими!".
"Я перший раз пішов на президентські вибори – та в мене взагалі нічого не було: одна машина на весь штаб, так би мовити. Одна – і та дісталася мені як колишньому прем’єр-міністру. А так – Господи!..", – заявив після брифінгу трьох перших президентів України у Києві, інформує "Українська правда".
"Сьогодні настільки різниця у виборчих кампаніях, що люди дійсно не вірять що кампанія може бути чесною. Тим більше, що ми даємо такі яскраві приклади, що ми цього навіть не прагнемо", – додав він.
"Будь-які вибори, які зараз пройдуть, – обов’язково політичні сили будуть кричати, що "підтасовка", "нечесні" і так далі. Будуть робити спробу ще, не дай Господь, робити якийсь черговий Майдан", – припустив колишній президент.
Леонід Кучма працював прем’єр-міністром України з 13 жовтня 1992 до 21 вересня 1993 року, а з 19 липня 1994 року до 23 січня 2005 року був президентом країни.
Вперше Кучму обрали керівником держави 10 липня 1994 року: він переміг у другому турі в першого президента незалежної України Леоніда Кравчука. 14 листопада 1999 року його вдруге обрали президентом.
Під час чергових виборів президента восени 2004 року почався перший Майдан – Помаранчева революція: прихильники кандидата Віктора Ющенка протестували проти фальсифікації виборів, у яких переможцем оголосили Віктора Януковича. Тоді відбулися перевибори і президентом став Ющенко.
Янукович став президентом України уже на наступних виборах у 2010 році – і його каденція завершилася другим Майданом, відомим як Євромайдан та Революція Гідності. Після чергового застосування сили до протестувальників і розстрілу людей на Майдані 20 лютого 2014 року Янукович втік до Росії, де досі переховується від правосуддя.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО