НОВИНИУ п'ятницю, 19 листопада, спостерігатиметься найдовше часткове місячне затемнення з 1440 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сьогодні очікується найдовше за 580 років часткове місячне затемнення
Зазначається, що Місяць перебуватиме у тіні Землі трохи більш як шість годин, що стане найтривалішим частковим місячним затемненням за 580 років
Фото:Укрінформ
Про це повідомляє NYT.
Зазначається, що Місяць перебуватиме у тіні Землі трохи більш як шість годин, що стане найтривалішим частковим місячним затемненням за 580 років.
Під час затемнення тінь від Землі забарвить Місяць в іржаво-бурштиновий відтінок. На максимумі затемнення в тінь Землі зайде майже весь Місяць.
Затемнення розпочнеться об 11:02 за Києвом, але українці спостерігати його не зможуть. Явище побачать жителі Північної та Південної Америки, Австралії та Південно-Східної Азії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уночі зійдуться "кривава" суперповня і місячне затемнення
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 11 2021 12:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Україні ввели в обіг памятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень
- ВІДЕО Байден випробував електричний Hummer
- ВІДЕО У Канаді оголосили надзвичайний стан через сильний шторм
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
No articles