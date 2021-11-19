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Сьогодні очікується найдовше за 580 років часткове місячне затемнення

Зазначається, що Місяць перебуватиме у тіні Землі трохи більш як шість годин, що стане найтривалішим частковим місячним затемненням за 580 років
У п'ятницю, 19 листопада, спостерігатиметься найдовше часткове місячне затемнення з 1440 року.
Сьогодні очікується найдовше за 580 років часткове місячне затемнення Фото:Укрінформ
Про це повідомляє NYT.
 
Зазначається, що Місяць перебуватиме у тіні Землі трохи більш як шість годин, що стане найтривалішим частковим місячним затемненням за 580 років.
 
Під час затемнення тінь від Землі забарвить Місяць в іржаво-бурштиновий відтінок. На максимумі затемнення в тінь Землі зайде майже весь Місяць.
 
Затемнення розпочнеться об 11:02 за Києвом, але українці спостерігати його не зможуть. Явище побачать жителі Північної та Південної Америки, Австралії та Південно-Східної Азії.
 
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19 11 2021 12:16
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