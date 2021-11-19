Сьогодні очікується найдовше за 580 років часткове місячне затемнення

Зазначається, що Місяць перебуватиме у тіні Землі трохи більш як шість годин, що стане найтривалішим частковим місячним затемненням за 580 років

У п'ятницю, 19 листопада, спостерігатиметься найдовше часткове місячне затемнення з 1440 року.

Зазначається, що Місяць перебуватиме у тіні Землі трохи більш як шість годин, що стане найтривалішим частковим місячним затемненням за 580 років.

Під час затемнення тінь від Землі забарвить Місяць в іржаво-бурштиновий відтінок. На максимумі затемнення в тінь Землі зайде майже весь Місяць.

Затемнення розпочнеться об 11:02 за Києвом, але українці спостерігати його не зможуть. Явище побачать жителі Північної та Південної Америки, Австралії та Південно-Східної Азії.