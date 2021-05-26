Уночі зійдуться "кривава" суперповня і місячне затемнення

Повне місячне затемнення, яке збігається з повним місяцем і проходженням Місяцем найближчої до Землі точки орбіти сьогодні можуть спостерігати в Тихоокеанському регіоні.

Найкраще - на Гаваях, в Новій Зеландії та Австралії, частково - на заході Північної Америки, півдні Південної Америки та Східної Азії, повідомляє "Укрінформ". У небі над Україною це рідкісне явище не побачити.

За даними NASA, процес затемнення місяця розтягнеться з 11:47 до 16:50 за київським часом.

Пряму трансляцію явища можна подивитися на Youtube-каналі THEREALPAX.

Повний місяць у середу, 26 травня, стане першим повним місячним затемненням з січня 2019 року. Місяцю знадобиться трохи менше трьох годин, щоб пройти крізь тінь Землі, але фактичне місячне затемнення триватиме близько 15 хвилин.

Місячне затемнення трапляється, коли сонце, Земля та повний місяць вирівнюються. Під час затемнення, місяць матиме червонуватий відтінок від сонячного світла, що фільтрує атмосферу Землі - саме це явище називається "кривавим місяцем".

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