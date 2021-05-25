Європейське космічне агентство запустить GPS-навігацію на Місяці

Мережа має забезпечити безперебійний зв'язок між Землею і Місяцем. Це підвищить безпеку при можливій висадці на зворотньому боці супутника нашої планети та загалом сприятиме розвитку приватних космічних ініціатив

Європейське космічне агентство (ESA) вирішило допомогти астронавтам, створивши мережу супутників GPS, яка працюватиме на поверхні Місяця.

Ініціатива отримала назву Moonlight ("Місячне світло"), повідомляє ESA.

Зазначається, що мережа має забезпечити безперебійний зв'язок між Землею і Місяцем. Це підвищить безпеку при можливій висадці на зворотньому боці супутника нашої планети та загалом сприятиме розвитку приватних космічних ініціатив.

Раніше ESA приєдналося до американської програми Artemis, мета якої - висадка людей на Місяці. Окрім цього, на поверхні супутника буде створена база, а на орбіті – космічна станція.

Астронавти агентства будуть серед тих, хто ступить на поверхню Місяця. Саме тому ESA хоче забезпечити безперебійний зв'язок з будь-якої точки на його поверхні.

Створювати сузір'я супутників довкола Місяця будуть приватні компанії. ESA передбачає фінансування відразу двох проєктів, щоб забезпечити конкуренцію та надійність.

Якщо все піде за планом, то втілювати в життя цей проєкт почнуть уже з 2023 року.