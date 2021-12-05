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В Австралії запустять авіарейс "достав мене на Місяць". Що чекає на пасажирів?

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Австралійська авіакомпанія Quantas вирішила організувати авіарейс "достав мене на Місяць", під час якого пасажири зможуть побачити явище супермісяця.
В Австралії запустять авіарейс "достав мене на Місяць". Що чекає на пасажирів? Фото: masterkosta.com

Рейс стартує 26 травня у Сіднеї. Вартість поїздки становитиме від 499 доларів (13,8 тис грн) для економ-класу до 1499 доларів (41,5 тис грн) для бізнес-класу, повідомляє "Громадське". Однак програма включає не лише політ. Перед ним на пасажирів чекає вечірка із коктейлями та розважальною програмою.

Під час польоту пасажири зможуть побачити не лише явище супермісяця, але й повне місячне затемнення. Крім того, все це супроводжуватиметься коментарями професійного астронома.

Літак має здійнятися на висоту понад 12 тисяч метрів - над будь-якими хмарами. Пасажирам також обіцяють подарунковий сертифікат та ексклюзивні товари. Приземлення запланували також у Сіднеї - через майже 3 години після вильоту.

Зазначимо, що це вже не перший незвичний рейс, який організовує Quantas. Раніше ця авіакомпанія також організувала низку «таємничих рейсів», під час яких пасажири не знали про пункт призначення. Таким чином компанія хоче стимулювати внутрішній туризм, оскільки поки що за кордон через карантин летіти не можна.

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12 05 2021 14:55
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