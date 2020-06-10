Сьогодні розпочався продаж квитків на матч Україна - Німеччина
На матч Ліги націй Україна - Німеччина почали продаж квитків, повідомляє "Укрінформ" з посиланням сайт УАФ.
Квитки коштують від 150 до 1000 грн. Купити їх можна тільки онлайн на сайті ticketsbox.com.
Так само будуть реалізовувати квитки на матч Україна - Іспанія. Ціни - ті ж.
Обидва матчі пройдуть на НСК "Олімпійський". Арену можна заповнити на 30% - на 21 тисячу глядачів.
Одна людина зможе купити не більше 4 квитків. При вході на стадіон потрібно мати документ, що засвідчує особу. На арені потрібно дотримуватися соціальної дистанції. На території стадіону носити маску, мити і дезінфікувати руки. Якщо при вході на стадіон температура виявиться вище 37.2, вхід на стадіон буде заборонений.
Також потрібно уникати рукостискань, їсти і пити, перебуваючи виключно на своєму місці, кашляти і чхати в серветку або в згин ліктя.
Нагадаємо, що Київ дозволив міжнародні футбольні матчі за присутності 30% глядачів
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