Сьогодні розпочався продаж квитків на матч Україна - Німеччина

Так само будуть реалізовувати квитки на матч Україна - Іспанія. Ціни - ті ж.

На матч Ліги націй Україна - Німеччина почали продаж квитків, повідомляє "Укрінформ" з посиланням сайт УАФ.

Квитки коштують від 150 до 1000 грн. Купити їх можна тільки онлайн на сайті ticketsbox.com.

Так само будуть реалізовувати квитки на матч Україна - Іспанія. Ціни - ті ж.

Обидва матчі пройдуть на НСК "Олімпійський". Арену можна заповнити на 30% - на 21 тисячу глядачів.

Одна людина зможе купити не більше 4 квитків. При вході на стадіон потрібно мати документ, що засвідчує особу. На арені потрібно дотримуватися соціальної дистанції. На території стадіону носити маску, мити і дезінфікувати руки. Якщо при вході на стадіон температура виявиться вище 37.2, вхід на стадіон буде заборонений.

Також потрібно уникати рукостискань, їсти і пити, перебуваючи виключно на своєму місці, кашляти і чхати в серветку або в згин ліктя.

Нагадаємо, що Київ дозволив міжнародні футбольні матчі за присутності 30% глядачів