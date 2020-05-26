Сьогодні шоста річниця початку боїв за Донецький аеропорт

У вівторок, 26 травня, минає шоста річниця початку боїв між українськими військовими та російськими терористичними угрупованнями за міжнародний Донецький аеропорт – важливий стратегічний об’єкт і комунікаційний центр на Сході України.

У ніч проти 26 травня 2014 року бойовики здійснили спробу захопити летовище, яке не приймало і не відправляло літаки з 6 травня. З другої спроби бойовики зайняли частину приміщень, в ультимативній формі вимагаючи від українських силовиків, які перебували у старому терміналі аеропорту, скласти зброю і здатися. Український уряд, у свою чергу, теж висунув сепаратистам ультиматум про звільнення захоплених будівель. Жодна зі сторін не хотіла йти на поступки – розпочався бій, передає Укрінформ.

У медіацентрі РНБО тоді заявили, що підрозділи армійського спецназу за підтримки бойової авіації завдали удару по терористах, які намагалися взяти під контроль міжнародний аеропорт Донецька. Була задіяна штурмова і армійська авіації, проведена висадка десанту. Силами АТО внаслідок ефективної спецоперації було знищено третину сепаратистського батальйону «Восток». У лавах бойовиків розпочалася паніка, натомість українські військові підрозділи надійно закріпилися в районі аеропорту.

Тривалий час ситуація навколо аеропорту залишалася доволі спокійною. Серйозні штурми розпочались вже після підписання Мінських домовленостей на вересні 2014 року.

Особливо жорстокими були бої на початку 2015 року. 13 січня, після декількох місяців обстрілів, була зруйнована вежа, де майорів український прапор. 21 січня 2015 року військовослужбовці ЗС України з боями вийшли з території терміналів, оскільки їхні позиції були зруйновані і прострілювалися прямою наводкою.

Бої за Донецький аеропорт тривали 242 дні .

У різний час в аеропорту і прилеглих Пісках воювали бійці 95-ї та 79-ї десантних бригад, воїни 3-го кіровоградського полку спецпризначення і батальйону «Дніпро-1», артилеристи і танкісти 93-ї бригади, добровольці з ДУК «Правий сектор» і батальйону «ОУН», військові з інших частин.

Донецький аеропорт став своєрідним символом нескореності, зразком найвищого героїзму українських військових. Аеропорт називали «українськими Фермопілами», а мужніх захисників летовища супротивник назвав «кіборгами».

Нагадаємо, що в СММ ОБСЄ констатують, що за період 4-17 травня зафіксовано близько 10500 порушень режиму припинення вогню, включаючи приблизно 2000 вибухів.