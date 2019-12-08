Сьогодні вночі українці зможуть спостерігати метеоритний дощ

У ніч з 12 по 13 серпня українці зможуть спостерігати фактичний пік метеоритного дощу Персеїди.

"Персеїди - динамічний, стабільний і чисельний метеорний потік, який сягає свого максимуму щорічно в серпні. Починається все зазвичай 17 липня і закінчується 24 серпня. Протягом піку кількість метеорів, які згорають в атмосфері, може сягати від 80 до 120 на годину", - повідомляє Streetastronomy.

Уточнюється, що 2019 року пікове значення кількості метеорів на годину, яке може побачити людина на темному небі, становить 80.

"За прогнозами Міжнародної метеорної організації, фактичний пік метеоритного дощу Персеїди цього року очікується в ніч з 12 на 13 серпня. Ночі напередодні і після піку також будуть багаті на метеори. Але майже повний місяць затьмарить не надто яскраві метеори. Тому найкращим часом спостереження будуть ранкові години 11, 12 і 13 серпня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що метеоритний дощ Персеїди відбувається щороку з 17 липня по 24 серпня, коли Земля проходить через орбіту комети Свіфта-Туттля.