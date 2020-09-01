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Сьогодні вночі в Києві задіяли 100 одиниць снігоприбиральної техніки

У Києві вночі пройшов невеликий сніг
У ніч з 8 на 9 січня, комунальна корпорація "Київавтодор" задіяла 100 одиниць снігоприбиральної техніки.
Сьогодні вночі в Києві задіяли 100 одиниць снігоприбиральної техніки Фото: AFP

"Сьогодні вночі пішов дрібний сніг, який зустріли підготовлена техніка і бригади ручного прибирання. Було задіяно близько сотні одиниць снігоприбиральної техніки", - сказано в повідомленні, передає LB.ua.

Зазначають, що від ранку шляховики обробляють проїжджі частини і тротуари спеціальними засобами, бригади ручного прибирання очищають зупинки.

Усього до роботи готові 418 одиниць снігоприбиральної техніки.

Нагадаємо, що Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження лавин у горах України.

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09 01 2020 12:00
ТЕГИ: погода, Київ
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