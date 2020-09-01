Сьогодні вночі в Києві задіяли 100 одиниць снігоприбиральної техніки

У ніч з 8 на 9 січня, комунальна корпорація "Київавтодор" задіяла 100 одиниць снігоприбиральної техніки.

"Сьогодні вночі пішов дрібний сніг, який зустріли підготовлена техніка і бригади ручного прибирання. Було задіяно близько сотні одиниць снігоприбиральної техніки", - сказано в повідомленні, передає LB.ua.

Зазначають, що від ранку шляховики обробляють проїжджі частини і тротуари спеціальними засобами, бригади ручного прибирання очищають зупинки.

Усього до роботи готові 418 одиниць снігоприбиральної техніки.

Нагадаємо, що Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження лавин у горах України.