CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ ніч з 8 на 9 січня, комунальна корпорація "Київавтодор" задіяла 100 одиниць снігоприбиральної техніки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сьогодні вночі в Києві задіяли 100 одиниць снігоприбиральної техніки
У Києві вночі пройшов невеликий сніг
Фото: AFP
"Сьогодні вночі пішов дрібний сніг, який зустріли підготовлена техніка і бригади ручного прибирання. Було задіяно близько сотні одиниць снігоприбиральної техніки", - сказано в повідомленні, передає LB.ua.
Зазначають, що від ранку шляховики обробляють проїжджі частини і тротуари спеціальними засобами, бригади ручного прибирання очищають зупинки.
Усього до роботи готові 418 одиниць снігоприбиральної техніки.
Нагадаємо, що Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження лавин у горах України.
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