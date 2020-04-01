ДСНС попереджає про лавини, "Укравтодор" - про ожеледицю
Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження лавин у горах України.
Джерело: ДСНС, Укравтодор
Дослівно ДСНС: "За даними Українського гідрометцентру, у зв'язку з інтенсивним приростом снігу, в районі діяльності сніголавинної станції Пожежевська (Івано-Франківська область), на високогір'ї східної часини Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областях, а також в районі діяльності Сл Плай сніголавинний сезон оголошується вiдкритим".
Деталі: Разом з тим, Укравтодор повідомляє, що станом на 6 годину ранку 4 січня місцями туман спостерігається в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській та Черкаській областях, на решті території країни без опадів.
Середня температура повітря на заході та півдні+2-4°С, центральних, північних та східних областях -2-6°С.
Покриття на дорогах державного значення сухе, лише у Закарпатській та Дніпропетровській областях місцями ожеледиця.
На перевальних ділянках доріг без опадів, Закарпатській області мряка. Температура повітря -4-9°С. На Ужоцькому перевалі місцями виникла ожеледиця, покриття на інших гірських ділянках доріг переважно сухе.
Виконуються роботи з обробки проїзної частини доріг протиожеледними матеріалами.
Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано.
За повідомленням УкрГідрометцентру, 4 січня без опадів, очікується хмарність з проясненнями.
В Чернігівській та Сумській областях вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах Прикарпаття та східної частини подекуди ожеледиця.
Температура повітря вночі від -1-6°С морозу, на узбережжі морів та Криму 0+2°С, вдень 0-5° тепла на півдні країни до 7°С тепла.
Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях пориви до 15-20 м/с.
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