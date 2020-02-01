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У Таїланді заборонили пластикові пакети у великих магазинах

Ця процедура є частиною урядової програми щодо зменшення сміття в країні
У Таїланд у великих магазинах заборонили одноразові пластикові пакети.
У Таїланді заборонили пластикові пакети у великих магазинах Фото: hit.com.au

Так, з 1 січня близько 25 тисяч супермаркетів та універмагів більше не видають покупцям одноразові пластикові пакети, повідомляє "Громадське".

Ця процедура є частиною урядової програми щодо зменшення сміття в країні. Влада закликала громадян припинити використовувати пластик після того, як підрахувала, що упродовж року в країні збувають 45 мільярдів одноразових пакетів.

Також у Таїланді стурбовані забрудненням моря через пластик. Крім того, на сьогодні зафіксовано низку випадків загибелі тварин внаслідок випадкового споживання пластику.

Повну заборону пластикових пакетів у Таїланді планують втілити у 2021 році.

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02 01 2020 13:47
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