У Таїланді заборонили пластикові пакети у великих магазинах

Ця процедура є частиною урядової програми щодо зменшення сміття в країні

У Таїланд у великих магазинах заборонили одноразові пластикові пакети.

Так, з 1 січня близько 25 тисяч супермаркетів та універмагів більше не видають покупцям одноразові пластикові пакети, повідомляє "Громадське".

Ця процедура є частиною урядової програми щодо зменшення сміття в країні. Влада закликала громадян припинити використовувати пластик після того, як підрахувала, що упродовж року в країні збувають 45 мільярдів одноразових пакетів.

Також у Таїланді стурбовані забрудненням моря через пластик. Крім того, на сьогодні зафіксовано низку випадків загибелі тварин внаслідок випадкового споживання пластику.

Повну заборону пластикових пакетів у Таїланді планують втілити у 2021 році.

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