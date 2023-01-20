Сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість – Зеленський

Сьогоднішня зустріч "Рамштайну" зміцнить стійкість України. Однак Києву ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків.

Про це повідомляє Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість. Партнери принципові у своєму ставленні – вони будуть підтримувати Україну, скільки це необхідно для нашої перемоги.Так, ще доведеться поборотись за постачання сучасних танків, але щоденно ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене", - заявив він.

Зазначимо, що сьогодні на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася восьма зустріч з оборони України. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для України пріоритетом залишається наступальне озброєння та ППО.