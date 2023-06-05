Посланник Папи Римського відвідає Київ сьогодні-завтра

Папа Римський доручив миротворчу місію в Україні кардиналу Маттео Дзуппо.

Архієпископ Болоньї та президент Конференції італійських єпископів відвідає Україну з місією, про це повідомляє пресслужба Святого Престолу.

"Посилаючись на попередні повідомлення Святого престолу, повідомляємо, що 5-6 червня 2023 року кардинал Маттео Марія Дзуппі, архієпископ Болоньї та президент Конференції італійських єпископів, здійснить візит до Києва як посланник Святішого Отця Франциска", – йдеться в релізі.

Зазначається, що основна мета ініціативи – уважно вислухати українську владу щодо можливих шляхів досягнення справедливого миру і підтримати гуманні жести, які сприятимуть ослабленню напруженості.

В середині травня у Ватикані відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з Папою Римським Франциском.

Ватикан заявив, що Папа Франциск доручив кардиналу Маттео Дзуппі, архієпископу Болоньї та президенту Конференції італійських єпископів, очолити місію, узгоджену з Державним секретаріатом, що сприятиме послабленню напруженості.

В травні стало відомо, що москва і Київ нібито відповіли згодою на пропозицію Папи Римського прийняти його спецпосланців.