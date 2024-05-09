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Соратник Орбана розкритикував росію, заявивши про загрозу

09 травня 2024, 19:09
Соратник Орбана розкритикував росію, заявивши про загрозу
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
За його словами, країна-агресор може становити загрозу для суверенітету країни.

Голова комітету парламенту Угорщини у закордонних справах, соратник прем'єр-міністра Віктора Орбана Жолт Немет заявив, що російська загроза для їхньої країни реальна.

Про це пише Valasz Online.

Він і раніше висловлював незгоду з лінією уряду, однак цього разу виступив більш відкрито.

"Якби ми зараз не були членами НАТО, то, ймовірно, не Україна захищалася б від нападу росії, а ми", - сказав він на конференції Угорського атлантичного товариства.

Політик нагадав, що Північноатлантичний Альянс є оборонним союзом і той факт, що росія вбачає в ньому загрозу, лише доводить її бажання домінувати над членами НАТО.

"НАТО, що б не говорили шановні пропагандисти президента путіна, не є антиросійською організацією, вона не планує нападати на росію і ніколи цього не робила, але вона може захистити своїх членів від російського нападу. росія не може обмежити суверенітет Угорщини військовими засобами, тому що ми є членом НАТО", - підкреслив він.

Немет вважає, що москва не обов'язково планує вводити війська - може йтися лише про бажання диктувати Угорщині, як вона може чинити.

"З ким ми можемо вступати в союз, яка зброя у нас може бути, що ми можемо представляти на міжнародних форумах. Інакше кажучи, суверенітет Угорщини буде порушено, тому НАТО - це не тільки гарантія нашої фізичної безпеки, а й нашого суверенітету", - додав політик.

Він назвав твердження про те, що НАТО нібито стало причиною війни в Україні, шкідливим.

"Мантра така: великі держави, росія і, можливо, Китай, виправдовують своє панування у сферах власних інтересів. Для них є поганим прецедентом те, що суверенні країни світу можуть вільно користуватися своїм правом обирати союзників, як це гарантовано статтею 51 Статуту ООН", - наголосив він.

УгорщинаВіктор Орбанвійна в Україніросія-агресор

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