Сотні людей евакуйовані в Іспанії через масштабні лісові пожежі

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Два літаки, вертоліт і майже 200 пожежних відправили в провінцію Авіла в центральній Іспанії для гасіння двох окремих пожеж.

Фото: Європейська правда

За даними Державного метеорологічного агентства Іспанії, відносна вологість упала до 8% в Авілі, що призвело до виникнення умов "порохової бочки".

На кадрах, опублікованих пожежними в цьому регіоні, видно літаки, які скидають воду на палаючі сільськогосподарські споруди. Червоний Хрест Іспанії розмістив в Твіттері фотографії, на яких співробітники служби екстреної допомоги доставляють літніх жителів в безпечне місце.

Регіональний уряд Кастилії і Леону евакуював громадян з кількох сіл. Приватне агентство Europe Press повідомило, що понад 500 осіб були доставлені в спортивний об'єкт, щоб сховати їх від вогню, який знищив 5000 гектарів лісу.

Тим часом, в східній частині Іспанії у Валенсії гроза спричинила пожежу, в результаті якої, за даними місцевої влади, було евакуйовано село Азуебар з населенням 300 осіб.

Фото: Європейська правда