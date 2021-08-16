Сотні людей евакуйовані в Іспанії через масштабні лісові пожежі
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.
Два літаки, вертоліт і майже 200 пожежних відправили в провінцію Авіла в центральній Іспанії для гасіння двох окремих пожеж.
Фото: Європейська правда
За даними Державного метеорологічного агентства Іспанії, відносна вологість упала до 8% в Авілі, що призвело до виникнення умов "порохової бочки".
На кадрах, опублікованих пожежними в цьому регіоні, видно літаки, які скидають воду на палаючі сільськогосподарські споруди. Червоний Хрест Іспанії розмістив в Твіттері фотографії, на яких співробітники служби екстреної допомоги доставляють літніх жителів в безпечне місце.
Регіональний уряд Кастилії і Леону евакуював громадян з кількох сіл. Приватне агентство Europe Press повідомило, що понад 500 осіб були доставлені в спортивний об'єкт, щоб сховати їх від вогню, який знищив 5000 гектарів лісу.
Тим часом, в східній частині Іспанії у Валенсії гроза спричинила пожежу, в результаті якої, за даними місцевої влади, було евакуйовано село Азуебар з населенням 300 осіб.
Фото: Європейська правда
Військовий підрозділ з надзвичайних ситуацій направив два вертольоти і літак для ліквідації пожежі.
У суботу Іспанія встановила новий температурний рекорд зі спекою +47,2 градуса за Цельсієм.
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