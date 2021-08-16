Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Сотні людей евакуйовані в Іспанії через масштабні лісові пожежі

У суботу Іспанія встановила новий температурний рекорд зі спекою +47,2 градуса за Цельсієм
Щонайменше 800 осіб евакуювали в Іспанії через лісові пожежі в неділю в двох регіонах, при цьому надзвичайно посушливі умови збільшують ризик виникнення нових пожеж.
Сотні людей евакуйовані в Іспанії через масштабні лісові пожежі Фото: ДСНС

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Два літаки, вертоліт і майже 200 пожежних відправили в провінцію Авіла в центральній Іспанії для гасіння двох окремих пожеж.

Фото: Європейська правда

За даними Державного метеорологічного агентства Іспанії, відносна вологість упала до 8% в Авілі, що призвело до виникнення умов "порохової бочки".

На кадрах, опублікованих пожежними в цьому регіоні, видно літаки, які скидають воду на палаючі сільськогосподарські споруди. Червоний Хрест Іспанії розмістив в Твіттері фотографії, на яких співробітники служби екстреної допомоги доставляють літніх жителів в безпечне місце.

Регіональний уряд Кастилії і Леону евакуював громадян з кількох сіл. Приватне агентство Europe Press повідомило, що понад 500 осіб були доставлені в спортивний об'єкт, щоб сховати їх від вогню, який знищив 5000 гектарів лісу.

Тим часом, в східній частині Іспанії у Валенсії гроза спричинила пожежу, в результаті якої, за даними місцевої влади, було евакуйовано село Азуебар з населенням 300 осіб.

Фото: Європейська правда

Військовий підрозділ з надзвичайних ситуацій направив два вертольоти і літак для ліквідації пожежі.

У суботу Іспанія встановила новий температурний рекорд зі спекою +47,2 градуса за Цельсієм.

Читайте також: Біля Риму масштабна лісова пожежа. Проходить евакуація людей

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 08 2021 11:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.