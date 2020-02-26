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Сотні мертвих дельфінів вимило на узбережжя Франції в лютому

Активісти звинуватили у загибелі тварин промисловий вилов риби за допомогою сітей
Як стверджує природоохоронна група Pelagis, станом на середину лютого на пляжах було виявлено близько 670 мертвих тварин.
Сотні мертвих дельфінів вимило на узбережжя Франції в лютому Фото: EPA/UPG

За даними французької групи з моніторингу морських ссавців, на Атлантичне узбережжя Франції в лютому вимило сотні мертвих дельфінів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Як стверджує природоохоронна група Pelagis, станом на середину лютого на пляжах було виявлено близько 670 мертвих тварин. Серед загиблих - сотні видів китоподібних, включаючи китів.

Активісти звинуватили у загибелі тварин промисловий вилов риби за допомогою сітей. Вони стверджують, що мертвих тварин може бути й більше, оскільки чимало з них не вимиваються на пляжі, а опускаються на дно океану

Багато тварин також, ймовірно, отримали травми від рибальського спорядження і, як стверджується, були спіймані.

Тільки в минулому році на французькому узбережжі було знайдено понад 11 тисяч мертвих дельфінів.

"Рівень смертності від прилову (ненавмисного вилову, який потрапляє в сітки в промисловому рибальстві - Ред.) неприйнятний. Це може привести до зникнення місцевих популяцій цього виду", - прокоментував комісар Європейського союзу з питань рибальства Віргініюс Сінкевічюс.

Він нагадав про сотні мертвих дельфінів, знайдених в 2019 році на пляжах Біскайської затоки на південному заході Франції, і сказав, що загибель дельфінів ймовірно пов'язана з рибальськими сітями.

Сінкявічюс звернувся до міністрів з питань рибальства і навколишнього середовища 22 країн-членів із закликом "працювати разом, щоб вирішити ситуацію".

Він також попросив Міжнародну раду з дослідження моря (ICES), науковий орган, що займається моніторингом екосистем Північної Атлантики і рівнем рибних запасів, "терміново оновити свої наукові рекомендації".

Нагадаємо, що морські ссавці потерпають від мікропластику

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26 02 2020 17:41
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