Сотні мертвих дельфінів вимило на узбережжя Франції в лютому

Активісти звинуватили у загибелі тварин промисловий вилов риби за допомогою сітей

Як стверджує природоохоронна група Pelagis, станом на середину лютого на пляжах було виявлено близько 670 мертвих тварин.

За даними французької групи з моніторингу морських ссавців, на Атлантичне узбережжя Франції в лютому вимило сотні мертвих дельфінів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Як стверджує природоохоронна група Pelagis, станом на середину лютого на пляжах було виявлено близько 670 мертвих тварин. Серед загиблих - сотні видів китоподібних, включаючи китів.

Активісти звинуватили у загибелі тварин промисловий вилов риби за допомогою сітей. Вони стверджують, що мертвих тварин може бути й більше, оскільки чимало з них не вимиваються на пляжі, а опускаються на дно океану

Багато тварин також, ймовірно, отримали травми від рибальського спорядження і, як стверджується, були спіймані.

Тільки в минулому році на французькому узбережжі було знайдено понад 11 тисяч мертвих дельфінів.

"Рівень смертності від прилову (ненавмисного вилову, який потрапляє в сітки в промисловому рибальстві - Ред.) неприйнятний. Це може привести до зникнення місцевих популяцій цього виду", - прокоментував комісар Європейського союзу з питань рибальства Віргініюс Сінкевічюс.

Він нагадав про сотні мертвих дельфінів, знайдених в 2019 році на пляжах Біскайської затоки на південному заході Франції, і сказав, що загибель дельфінів ймовірно пов'язана з рибальськими сітями.

Сінкявічюс звернувся до міністрів з питань рибальства і навколишнього середовища 22 країн-членів із закликом "працювати разом, щоб вирішити ситуацію".

Він також попросив Міжнародну раду з дослідження моря (ICES), науковий орган, що займається моніторингом екосистем Північної Атлантики і рівнем рибних запасів, "терміново оновити свої наукові рекомендації".

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