Соціальній мережі Twitter виповнилося 13 років
Перший "твіт" 21 березня 2006 року опублікував засновник соцмережі Джек Дорсі, повідомляє "Громадське".
"Просто налаштовую мій "твіттер", — написав він 13 років тому.
В перекладі з англійської twitter означає "щебет". Саме ця соцмережа першою придумала хештег — спосіб сортування повідомлення за тематикою. Для цього використовують решітку (#) перед необхідним словом або фразою.
Зараз Twitter є однією з найпопулярніших соціальних мереж у світі. Згідно з оцінкою агентства Bloomberg, ринкова капіталізація компанії складає 24,975 мільярда доларів.
Нагадаємо, що соцмережа Twitter розширює свою політику щодо політичної реклами та прозорості на територію всіх країн-членів ЄС, Індії та Австралії.
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