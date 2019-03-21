Соціальній мережі Twitter виповнилося 13 років

"Просто налаштовую мій "твіттер", — написав він 13 років тому

У четвер, 21 березня, виповнилося 13 років з часу публікації першого "твіта" — повідомлення в соціальній мережі Twitter.

Перший "твіт" 21 березня 2006 року опублікував засновник соцмережі Джек Дорсі, повідомляє "Громадське".

"Просто налаштовую мій "твіттер", — написав він 13 років тому.

В перекладі з англійської twitter означає "щебет". Саме ця соцмережа першою придумала хештег — спосіб сортування повідомлення за тематикою. Для цього використовують решітку (#) перед необхідним словом або фразою.

Зараз Twitter є однією з найпопулярніших соціальних мереж у світі. Згідно з оцінкою агентства Bloomberg, ринкова капіталізація компанії складає 24,975 мільярда доларів.

Нагадаємо, що соцмережа Twitter розширює свою політику щодо політичної реклами та прозорості на територію всіх країн-членів ЄС, Індії та Австралії.