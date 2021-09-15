CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПандемія СOVID-19 виявилася найскладнішим випробуванням для світу від часів Другої світової війни - поглибила нерівність, завдала удару по економіці й довела мільйони людей до злиднів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СOVID-19 став найскладнішим випробуванням для людства після Другої світової – Генсек ООН
Ми можемо знайти в собі мужність рухатися вперед, - додав він, - вакцинувати світ і стимулювати більш екологічне, більш інклюзивне відновлення після пандемії
Фото: UN Photo/Cia Pak
Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у вівторок, перед закриттям 75-ї сесії Генеральної Асамблеї, після якої відразу розпочала роботу 76-ма, передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.
Гутерреш віддав шану представникові Туреччини Волкану Бозкіру, який головував на 75-ій сесії, і передав молоток новому голові ГА представникові Мальдівів Абдуллі Шахіду.
Відкриваючи нову сесію, Шахід заявив, що у світі поширилася "колективна тривога і зневіра", які не завжди пов'язані з пандемією.
За його словами, нині світ потребує передусім надії, і ООН має продемонструвати людям на планеті, що "ми знаємо про їхнє тяжке становище", "маємо прислухатися" і "готові працювати разом, щоб подолати проблеми".
"Ми можемо знайти в собі мужність рухатися вперед, - додав він, - вакцинувати світ і стимулювати більш екологічне, більш інклюзивне відновлення після пандемії".
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15 09 2021 12:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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