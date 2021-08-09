Пандемія коронавірусу триває 20 місяців: ВООЗ заявляє, що людство вийшло на плато

Ми вже вийшли на плато, проте воно знаходиться на досить високому рівні. Ситуація викликає стурбованість. Особливо з урахуванням того, що пандемія триває вже 20 місяців і у нас є інструменти для боротьби з пандемією

Експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керхове заявила, що наразі що світ вийшов на плато по захворюваності на COVID-19, яке, однак, знаходиться на досить високому рівні.

Про це йдеться на брифінгу ВООЗ у вівторок.

"Ми вже вийшли на плато, проте воно знаходиться на досить високому рівні. Ситуація викликає стурбованість. Особливо з урахуванням того, що пандемія триває вже 20 місяців і у нас є інструменти для боротьби з пандемією", - відзначила експерт ВООЗ.

Марія Ван Керхове також зауважила, що в світі щодня фіксують близько 4,5 мільйона нових випадків зараження COVID-19 та майже 72-78 тисяч летальних випадків.

Водночас у ВООЗ додають, що ситуація з пандемією в різних регіонах світу помітно відрізняється.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 7 вересня зафіксували 221 978 794 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 4 588 888 смертей, одужали 198 583 498 осіб. Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (40 865 794), Індія (33 057 320) та Бразилія (20 899 933).