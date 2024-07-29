Союзники Камали Гарріс вигадали, як боротися з Трампом – The Guardian

На думку журналістів, нова тактика демократів майже напевно відкалібрована так, щоб знайти відгук у молодих американських виборців.

Демократична партія використовує нову лінію атаки на кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Guardian.

25 липня у пресрелізі віцепрезидентка і ймовірна кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс опублікувала своєрідну анкету, в якій містилися запитання щодо того, що Трамп "дав американському народу". "Дональд Трамп у порядку?" – з цього запитання анкета починалася.

Сьоме з дев’яти запитань було сформульоване: "Трамп старий і досить дивний?".

На думку журналістів, нова тактика демократів майже напевно відкалібрована так, щоб знайти відгук у молодих американських виборців, які поки що не визначилися і які, як свідчать соціологічні опитування, переходять до високого залучення до протистояння між Трампом і Камалою Гарріс.

На благодійному заході у штаті Массачусетс 26 липня Гарріс знову назвала те, що Трамп і його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс говорили про неї, "просто дивним".

"Я маю на увазі, що вони просто все зводять до цього", – заявила Гарріс після того, як Трамп 25 липня назвав її "неробою", а Венс назвав "бездітною кошатницею".