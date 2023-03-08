Гененеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що загальна вартість наданої Україні допомоги від союзників за час повномасштабної війни становить близько €150 млрд.

Про це він сьогодні заявив перед зустріччю міністрів оборони країн-союзниць.

Пише Європейська правда.

"Союзники НАТО за останній рік надали Україні військову та фінансово-економічну підтримку на близько €150 млрд, з яких 65 млрд - військова допомога", - заявив Єнс Столтенберг.

Це перша озвучена сукупна вартість західної допомоги для України.

Столтенберг акцентував увагу на необхідності збільшувати виробництво боєприпасів. Саме про це буде йти мова на зустрічі, сказав генсек. Союзники готуються погодити нові нормативи запасів боєприпасів, аби бути спроможними і поповнювати власні склади, і передавати їх Україні.

"Союзники у НАТО підписали контракти з компаніями оборонно-промислового комплексу щодо нарощування виробництва, з огляду на сигнали щодо наших довгострокових потреб - і я вітаю цей крок. Деякі союзники запускають спільні проєкти та закупівлі щодо різних видів боєприпасів та складів для боєприпасів", - додав секретар НАТО.

Сьогодні НАТО заявило, що не можна виключати, що Бахмут врешті-решт впаде найближчими днями.