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ПОЛІТИКА

Союзники України в Конгресі США розпочинають важку боротьбу за допомогу – Bloomberg

18 листопада 2023, 09:39
Союзники України в Конгресі США розпочинають важку боротьбу за допомогу – Bloomberg
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Швидше за все, Конгрес зможе завершити переговори та ухвалити нову допомогу Україні в середині грудня.

Сполучені Штати, ймовірно, виділять новий пакет допомоги Україні не раніше, ніж у середині грудня.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, прихильники України в Конгресі США ведуть запеклу боротьбу за великий пакет допомоги, який відокремлений від обов'язкових законопроектів, які ухвалюються в екстреному порядку.

Швидше за все, Конгрес зможе завершити переговори та ухвалити нову допомогу Україні в середині грудня. Сенатори від обох партій планують найближчими днями працювати над угодою про пакет допомоги Україні разом із прикордонними потребами США, за які вони зможуть проголосувати після Дня подяки та повернення до Вашингтона.

Кріс Кунс, демократ від Делавера зазначив, що "нам потрібно змусити себе вести переговори протягом наступного тижня. В українців закінчується пальне, зброя та боєприпаси". За його словами, Конгрес має діяти "за графіком, який має значення".

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Конгрес СШАдопомогавійна в Україні

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