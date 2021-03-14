Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

S&P підтвердило рейтинг України "B/B" зі стабільним прогнозом: але є ризики

S&P зазначає рейтингове агентство епідеміологічні міркування досі представляють серйозний ризик
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові рейтинги України на рівні "B/B" зі стабільним прогнозом, але у разі перебоїв з фінансуванням від міжнародних організацій, рейтинги можуть знизитись.
S&P підтвердило рейтинг України "B/B" зі стабільним прогнозом: але є ризики Фото: topnews.in

"Зростання, платіжний баланс і державні фінанси України перевершили наші очікування у 2020 році. Достатність резервів покращилася, що забезпечує захист від можливих несприятливих зовнішніх подій, включно з подальшою затримкою з виплатою пільгових кредитів", - повідомило агентство у підтвердження рейтингу, пише "Економічна правда". 

Проте, як зазначає рейтингове агентство епідеміологічні міркування досі представляють серйозний ризик.

Рейтинги можуть знизитись у разі перебоїв з пільговим фінансуванням з боку міжнародних фінансових організацій або з ринків капіталу, оскільки це поставить під сумнів здатність уряду виконувати зобов'язання з обслуговування боргу, наголошує S&P.

Протягом наступного року агентство могло б підвищити рейтинги України, якщо показники зовнішньої ліквідності країни і консолідація державних фінансів перевершать справжні прогнози, перш за все, у результаті більш активного відновлення економіки.

"Такі збої можуть статися, якщо уряд відмовиться від ключових реформ, таких як забезпечення незалежності Національного банку України, який діє як грошово-кредитний орган і регулятор фінансової системи", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що рейтингове агентство Fitch спрогнозувало зростання ВВП України у 2021 році

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 03 2021 11:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Науковці пояснили, чому люди відчувають Zoom-втому від постійних відеодзвінків та що з цим робити

Науковці пояснили, чому люди відчувають Zoom-втому від постійних відеодзвінків та що з цим робити

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.