S&P підтвердило рейтинг України "B/B" зі стабільним прогнозом: але є ризики
"Зростання, платіжний баланс і державні фінанси України перевершили наші очікування у 2020 році. Достатність резервів покращилася, що забезпечує захист від можливих несприятливих зовнішніх подій, включно з подальшою затримкою з виплатою пільгових кредитів", - повідомило агентство у підтвердження рейтингу, пише "Економічна правда".
Проте, як зазначає рейтингове агентство епідеміологічні міркування досі представляють серйозний ризик.
Рейтинги можуть знизитись у разі перебоїв з пільговим фінансуванням з боку міжнародних фінансових організацій або з ринків капіталу, оскільки це поставить під сумнів здатність уряду виконувати зобов'язання з обслуговування боргу, наголошує S&P.
Протягом наступного року агентство могло б підвищити рейтинги України, якщо показники зовнішньої ліквідності країни і консолідація державних фінансів перевершать справжні прогнози, перш за все, у результаті більш активного відновлення економіки.
"Такі збої можуть статися, якщо уряд відмовиться від ключових реформ, таких як забезпечення незалежності Національного банку України, який діє як грошово-кредитний орган і регулятор фінансової системи", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, що рейтингове агентство Fitch спрогнозувало зростання ВВП України у 2021 році
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