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S&P прогнозує, що ВВП України цьогоріч зросте на 4%

Аналітики агентства S&P прогнозують зростання ВВП України на 4% в 2021 році
Міжнародне кредитне рейтингове агентство Standard & Poor's прогнозує зростання ВВП України на 4% в 2021 році.
S&P прогнозує, що ВВП України цьогоріч зросте на 4% Фото: НБУ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Ми раді, що в цьому році вже друга провідна міжнародна кредитна рейтингова агенція підтвердила суверенний рейтинг України та залишила стабільний прогноз. Україна протистоїть економічним викликам, спричиненим пандемією COVID-19, краще, ніж інші країни, що розвиваються, та продовжує політики, спрямовані на зміцнення макроекономічної ситуації в країни", - прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міжнародне кредитне рейтингове агентство Standard & Poor's підтвердило довгостроковий та короткостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній та національній валютах на рівні В та рейтинг України за національною шкалою на рівні 2uaА". Довгостроковий прогноз стабільний.

Кредитне агентство S&P зазначає, економічне зростання України, платіжний баланс та стан державних фінансів в 2020 році перевищили очікування аналітиків. Збільшився обсяг міжнародних резервів, що забезпечує захист від потенційно несприятливих зовнішніх факторів. Проте ризики, пов’язані з пандемією COVID-19, все ще залишаться істотними.

Основними причинами, що стримують підвищення суверенного кредитного рейтингу України, є низький рівень доходу на душу населення та державні інституції, що потребують зміцнення.

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15 03 2021 12:54
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