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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

SpaceX анонсувала запуск 13-ої місії Starlink

Стартувати Falcon 9 буде з комплексу LC-39A Космічного центру Кеннеді у штаті Флорида
18 вересня о 1:57 p.m. EDT (20:57 за Києвом) повинен відбутися запуск 13-ої місії Starlink.
SpaceX анонсувала запуск 13-ої місії Starlink Фото: twitter.com/SpaceX

Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала 18 вересня здійснити запуск 13-ої місії Starlink з черговою партією інтернет-супутників, повідомляє "Економічна правда".

Деталі: 18 вересня о 1:57 p.m. EDT (20:57 за Києвом) повинен відбутися запуск 13-ої місії Starlink. Ракета-носій Falcon 9, перший ступінь якої раніше вже двічі використовувалася в 2020 році, доставить на орбіту Землі чергові 60 інтернет-супутників системи Starlink.

Стартувати Falcon 9 буде з комплексу LC-39A Космічного центру Кеннеді у штаті Флорида, а через 9 хвилин після запуску, багаторазова частина ракети-носія повинна приземлиться на безпілотну платформу в Атлантичному океані.

В SpaceX зауважили, що одна з половин обтічника Falcon 9 підтримувала два попередні запуски Starlink.

Нагадаємо, що SpaceX успішно випробувала прототип корабля для польотів на Марс

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18 09 2020 12:10
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