ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОКомпанія SpaceX Ілона Маска здійснила успішне випробування прототипу космічного корабля Starship - Starship SN6.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceX успішно випробувала прототип корабля для польотів на Марс
Американська компанія SpaceX за допомогою ракети Falcon 9 вивела на навколоземну орбіту 12-ту партію мінісупутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink
Фото: SpaceX
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
Тестовий запуск відбувся 3 вересня на пусковому комплексі в Бока Чика в американському штаті Техас. Сам прототип Starship SN6 зміг піднятися на висоту 150 метрів, а потім успішно приземлився.
Зазначається, що наразі компанія SpaceX Ілона Маска працює над розробкою повноцінного космічного корабля Starship з метою перевезення вантажів та до 100 пасажирів під час місій на Місяць та Марс.
Нагадаємо, що Falcon-9 виводить на орбіту супутник SAOCOM 1B, який створили для відслідковування погодних умов на Землі.
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