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SpaceX успішно випробувала прототип корабля для польотів на Марс

Американська компанія SpaceX за допомогою ракети Falcon 9 вивела на навколоземну орбіту 12-ту партію мінісупутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink
Компанія SpaceX Ілона Маска здійснила успішне випробування прототипу космічного корабля Starship - Starship SN6.
SpaceX успішно випробувала прототип корабля для польотів на Марс Фото: SpaceX

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Тестовий запуск відбувся 3 вересня на пусковому комплексі в Бока Чика в американському штаті Техас. Сам прототип Starship SN6 зміг піднятися на висоту 150 метрів, а потім успішно приземлився.

Зазначається, що наразі компанія SpaceX Ілона Маска працює над розробкою повноцінного космічного корабля Starship з метою перевезення вантажів та до 100 пасажирів під час місій на Місяць та Марс.

Нагадаємо, що Falcon-9 виводить на орбіту супутник SAOCOM 1B, який створили для відслідковування погодних умов на Землі.

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04 09 2020 13:00
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