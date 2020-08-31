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SpaceX запустила ракету Falcon 9 з аргентинським супутником

Спробують запустити нову партію Starlink 1 вересня о 9:29
Falcon-9 виводить на орбіту супутник SAOCOM 1B, який створили для відслідковування погодних умов на Землі.
SpaceX запустила ракету Falcon 9 з аргентинським супутником Фото: twitter.com/SpaceX

Американська компанія SpaceX відклала запуск чергової партії супутників Starlink через погані погодні умови. Водночас із Землі стартувала ракета-носій Falcon-9 з аргентинським супутником зондування SAOCOM.

Джерело: SpaceX у twitter, зазначає "Економічна правда".

Деталі: Спробують запустити нову партію Starlink 1 вересня о 9:29. 

Falcon-9 виводить на орбіту супутник SAOCOM 1B, який створили для відслідковування погодних умов на Землі.

З його допомогою можна буде вимірювати вологість грунту та збирати інформацію для аграрної галузі Аргентини. Це вже другий супутник такого виду, перший запустили ще у 2018 році. 

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31 08 2020 10:11
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