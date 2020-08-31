ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИFalcon-9 виводить на орбіту супутник SAOCOM 1B, який створили для відслідковування погодних умов на Землі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceX запустила ракету Falcon 9 з аргентинським супутником
Спробують запустити нову партію Starlink 1 вересня о 9:29
Фото: twitter.com/SpaceX
Американська компанія SpaceX відклала запуск чергової партії супутників Starlink через погані погодні умови. Водночас із Землі стартувала ракета-носій Falcon-9 з аргентинським супутником зондування SAOCOM.
Джерело: SpaceX у twitter, зазначає "Економічна правда".
Деталі: Спробують запустити нову партію Starlink 1 вересня о 9:29.
Falcon-9 виводить на орбіту супутник SAOCOM 1B, який створили для відслідковування погодних умов на Землі.
З його допомогою можна буде вимірювати вологість грунту та збирати інформацію для аграрної галузі Аргентини. Це вже другий супутник такого виду, перший запустили ще у 2018 році.
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