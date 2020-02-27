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SpaceX будуватиме кораблі для Марсу під Лос-Анджелесом

Лос-Анджелес видасть американській компанії SpaceX дозвіл на довгострокову оренду землі під будівництво космічних кораблів Starship
Лос-Анджелес видасть SpaceX дозвіл на оренду 12,4 акрів ( 5га - УП ) землі в порту для будування кораблів Starship, ймовірно, призначених для Марса. Проєкт надасть 130 робочих місць".
SpaceX будуватиме кораблі для Марсу під Лос-Анджелесом Фото: Вікіпедія

Лос-Анджелес видасть американській компанії SpaceX дозвіл на довгострокову оренду землі під будівництво космічних кораблів Starship. Над проєктом будуть працювати 130 осіб, повідомляє "Економічна правда".

Джерело: член міської ради Лос-Анджелеса Джо Бускаино у своєму Twitter

Пряма мова: "Лос-Анджелес видасть SpaceX дозвіл на оренду 12,4 акрів ( 5га - УП ) землі в порту для будування кораблів Starship, ймовірно, призначених для Марса. Проєкт надасть 130 робочих місць".

Деталі: Орендна плата становитиме близько 1,7 млн доларів у рік. Планується, що загальна сума оренди становитиме 52,8 млн доларів за 20 років.

Starship - космічний корабель багаторазового використання, призначений для польотів на Марс і розрахований на 100 осіб. Як раніше неодноразово підкреслював Маск, він заснував в 2002 році SpaceX з метою надання допомоги людству в колонізації Марса. В якості тимчасового орієнтира відправки дослідників на цю планету він називав 2022.

Нагадаємо, що SpaceX наступного року планує відправити туристів у космос

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27 02 2020 12:15
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