ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКосмічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon доставили до космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceX Crew Dragon вже доправили на космодром NASA, запуск - за 8 днів
Політ відбудеться в рамках другого етапу програми NASA з розвитку приватних пілотованих космічних кораблів
Фото: Укрінформ
Про це повідомляється на сайті NASA, пише "Укрінформ".
Запуск SpaceX Demonstration Mission 2 - планованого першого пілотованого випробувального польоту на Міжнародну космічну станцію багаторазового космічного корабля Dragon V2 запланований на 27 травня. До складу екіпажу увійдуть астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Херлі. Запуск космічного корабля забезпечить ракета Falcon 9.
Політ відбудеться в рамках другого етапу програми NASA з розвитку приватних пілотованих космічних кораблів. Запуск запланований на 27 травня 4:33 p.m. EDT. (23:33 за київським часом).
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