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SpaceX Crew Dragon вже доправили на космодром NASA, запуск - за 8 днів

Політ відбудеться в рамках другого етапу програми NASA з розвитку приватних пілотованих космічних кораблів
Космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon доставили до космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США.
SpaceX Crew Dragon вже доправили на космодром NASA, запуск - за 8 днів Фото: Укрінформ

Про це повідомляється на сайті NASA, пише "Укрінформ".

Запуск SpaceX Demonstration Mission 2 - планованого першого пілотованого випробувального польоту на Міжнародну космічну станцію багаторазового космічного корабля Dragon V2 запланований на 27 травня. До складу екіпажу увійдуть астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Херлі. Запуск космічного корабля забезпечить ракета Falcon 9.

Політ відбудеться в рамках другого етапу програми NASA з розвитку приватних пілотованих космічних кораблів. Запуск запланований на 27 травня 4:33 p.m. EDT. (23:33 за київським часом).

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19 05 2020 10:16
ТЕГИ: NASA, SpaceX
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