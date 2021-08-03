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SpaceX готується наступного тижня запустити нову партію супутників Starlink

Американська компанія SpaceX планує у вівторок, 9 березня, запустити на орбіту ракету-носій Falcon 9 з черговою партією з 60 мінісупутників для глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.
SpaceX готується наступного тижня запустити нову партію супутників Starlink Виліт SpaceX

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал America Space.

Запуск планується здійснити з Космічного центру імені Кеннеді (штат Флорида) 9 березня о 21:55 за часом Східного узбережжя США (вночі 10 березня за київським часом).

Це буде вже 21-й вихід на орбіту групи інтернет-супутників починаючи з травня 2019 року в рамках проекту Starlink.

Орбітальне угруповання SpaceX складається з 1203 космічних апаратів.

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08 03 2021 10:48
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