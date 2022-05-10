SpaceX і NASA відправили чотирьох астронавтів на МКС

Запуск ракети було здійснено з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида (США)

Компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9, яка в рамках місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) Crew-5, відправить капсулу Dragon із чотирма астронавтами на борту до Міжнародної космічної станції.

Про це стало відомо під час онлайн-трансляції NASA

Запуск ракети-носія Falcon 9 був здійснений у середу, 5 жовтня, о 19:00 годині за київським часом з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида (США).

Space.com зазначає, що на борту капсули знаходяться чотири астронавти - американці Ніколь Манн та Джош Кассада (NASA), японець Коічі Ваката (Японське агентство з освоєння аерокосмічного простору) й росіянка анна кікіна (роскосмос).

Очікується, що Dragon із командою астронавтів в рамках місії Crew-5 пристикується з Міжнародною космічною станцією вже в ніч на п’ятницю.

Попередня місія Crew-4 прибула на МКС наприкінці квітня.