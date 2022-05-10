НОВИНИЗапуск ракети було здійснено з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида (США)Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceX і NASA відправили чотирьох астронавтів на МКС
Фото: SpaceX
Компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9, яка в рамках місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) Crew-5, відправить капсулу Dragon із чотирма астронавтами на борту до Міжнародної космічної станції.
Про це стало відомо під час онлайн-трансляції NASA.
Запуск ракети-носія Falcon 9 був здійснений у середу, 5 жовтня, о 19:00 годині за київським часом з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида (США).
Space.com зазначає, що на борту капсули знаходяться чотири астронавти - американці Ніколь Манн та Джош Кассада (NASA), японець Коічі Ваката (Японське агентство з освоєння аерокосмічного простору) й росіянка анна кікіна (роскосмос).
Очікується, що Dragon із командою астронавтів в рамках місії Crew-5 пристикується з Міжнародною космічною станцією вже в ніч на п’ятницю.
Попередня місія Crew-4 прибула на МКС наприкінці квітня.
Раніше повідомлялося, що наприкінці вересня компанія SpaceX і NASA відклали запуск місії Crew-5 із астронавтами на борту на Міжнародну космічну станцію (МКС) через ураган Ян, який наближався до Флориди, де знаходиться космодром.
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05 10 2022 19:34 МЕДІА
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