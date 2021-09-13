SpaceX надаватиме послуги зв'язку на віддалених островах та у гірських районах Японії

Супутники SpaceX літають на висоті 550 км, в 65 разів нижче за інші, що дозволяє здійснювати передачу великих обсягів даних з високою швидкістю

Японський оператор мобільного зв'язку KDDI Corp. повідомив у понеділок, що співпрацюватиме разом з американською компанією SpaceX з метою надання послуг супутникового зв'язку на віддалених островах та у гірських районах Японії.

Про це повідомляє Kyodo News.

Компанія KDDI повідомила, що має намір використовувати супутники SpaceX Starlink для забезпечення високошвидкісного широкосмугового Інтернету з низькою затримкою з метою підвищення якості послуг у гірських районах і на віддалених островах до 2022 року. Очікується, що для цього будуть задіяні 1200 мобільних веж.

Як зазначається, супутники SpaceX літають на висоті 550 км, в 65 разів нижче за інші, що дозволяє здійснювати передачу великих обсягів даних з високою швидкістю.

Міністерство внутрішніх справ та зв'язку Японії видало експериментальну ліцензію на експлуатацію наземної станції для послуги Starlink, встановленої у Центрі супутникового зв'язку Ямагучі на заході Японії, повідомляє KDDI.

Як повідомлялося, на початку серпня проєкт Starlink Ілона Маска отримав ліцензію на будівництво наземної супутникової станції на острові Мен, що забезпечить повне інтернет-покриття по всій Великій Британії.

Компанія Ілона Маска SpaceX планує повністю забезпечити планету глобальним інтернет-покриттям за допомогою мінісупутників Starlink у вересні, однак потім їй потрібно буде отримати дозволи регуляторів.

Компанія працює над запуском на орбіту 42 тис. супутників Starlink до 2027 року для підтримки глобального широкосмугового сигналу.

Starlink є одним із зростаючих виробників невеликих супутників, до яких належать також Kuiper від Amazon.com, британська OneWeb, що фінансується венчурним капіталом Planet і Raytheon Technologies Corp Blue Canyon Technologies.