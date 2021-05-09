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SpaceX назвала дату запуску першої цивільної космічної місії Inspiration4

Приватна місія SpaceX Inspiration4 готова до старту 15 вересня
Перша цивільна космічна місія Inspiration4, у рамках якої на орбіту вирушать четверо осіб, стартує 15 вересня.
SpaceX назвала дату запуску першої цивільної космічної місії Inspiration4 Фото: inspiration4.com
Про це у Твіттері повідомляє компанія SpaceX, передає Укрінформ.
 
"Приватна місія SpaceX Inspiration4 готова до старту 15 вересня", - йдеться в дописі.
 
Як уточнюється на сайті місії, пуск відбудеться зі стартового комплексу 39A в Космічному центрі NASA ім. Кеннеді у Флориді. На випадок непередбачених обставин резервний запуск буде можливий наступного дня, 16 вересня.
 
Екіпаж Inspiration4, що складається з бізнесмена та ініціатора цієї місії Джареда Айзекмана, пілота Сіан Проктор, бортового лікаря Гейлі Арсено і бортінженера Кріса Семброскі, має прибути до Флориди в четвер, 9 вересня, щоб почати останні приготування до польоту.
 
Зазначається, що екіпаж Inspiration4 зосередився на підготовці до першого комерційного польоту на орбіту Землі з березня 2021 року.
 
Серед членів місії немає жодного професійного астронавта.
 
 
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05 09 2021 11:45
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