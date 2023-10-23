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ТЕХНОЛОГІЇ

SpaceX підписала угоду про запуск європейських супутників – WSJ

23 жовтня 2023, 14:34
SpaceX підписала угоду про запуск європейських супутників – WSJ
Фото: Вікіпедія
Наприкінці вересня компанія Ілона Маска SpaceX також отримала свій перший контракт від Космічних сил США на надання налаштованого супутникового звʼязку для військових у межах програми Starshield.

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX підписала угоду про запуск флагманських європейських супутників.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Reuters.

За словами директора з навігації Європейського космічного агентства Хавʼєра Бенедікто, угода передбачає два запуски у 2024 році. По два супутники Galileo вирушать на орбіту на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX. Їх запустять з території США. Вони призначені для забезпечення навігації та безпечного звʼязку.

За даними джерел видання, Єврокомісія та країни-члени ЄС ще мають остаточно схвалити угоду.

Нещодавно австралійський регулятор оштрафував платформу Ілона Маска X на 610 500 австралійських доларів ($386 000) через відмову співпрацювати в розслідуванні щодо жорстокого поводження з дітьми.

супутникSpaceXМАСК

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