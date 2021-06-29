SpaceX планує на липень перший орбітальний політ Starship

Ми дійсно знаходимося в очікуванні польоту цієї системи або, принаймні, спроби першого орбітального польоту цієї системи, справді найближчим часом

Компанія Ілона Маска SpaceX має намір здійснити перший орбітальний космічний політ свого корабля Starship вже у липні, заявила президент компанії Гвін Шотвелл.

Компанія SpaceX готує кораблі Starship для перевезення вантажів та людей - для здійснення місій на Місяці та Марсі.

"Ми дійсно знаходимося в очікуванні польоту цієї системи або, принаймні, спроби першого орбітального польоту цієї системи, справді найближчим часом", - зазначила Шотвелл.

Як повідомлялося, SpaceX виклала свої плани щодо першого в історії орбітального польоту Starship в заявці Федеральній комісії зі зв'язку США, опублікованій минулого місяця. Компанія має намір запустити Starship з ракети-носія Super Heavy у Південному Техасі, після чого ракета-носій відокремиться та приводниться у Мексиканській затоці приблизно через вісім хвилин.

Космічний корабель Starship продовжить рух по орбіті впродовж приблизно дев'яти хвилин. За півтори години після цього він повернеться в атмосферу Землі та впаде в Тихий океан приблизно за 60 км від гавайського острова Кауаї.

Запланований тестовий політ має відбутися не пізніше 20 грудня 2021 року.