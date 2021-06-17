SpaceX запустить на орбіту новий супутник GPS для ВПС США

Супутник через півтори години після запуску буде транспортовано на висоту близько 1 тис. км над Землею, а потім розміщено на середній навколоземній орбіті - приблизно на висоті 20 тис. км над планетою

Ракета-носій Falcon 9 повинна вивести на орбіту черговий супутник системи глобального позиціонування третього покоління GPS III в інтересах ВПС США.

Про це повідомляє компанія-розробник носія SpaceX.

Запуск планується здійснити в 15-хвилинне тимчасове вікно, яке відкривається о 12:09 за часом Східного узбережжя США (19:09 за Києвом) з 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида).

Супутник через півтори години після запуску буде транспортовано на висоту близько 1 тис. км над Землею, а потім розміщено на середній навколоземній орбіті - приблизно на висоті 20 тис. км над планетою.

Це вже п'ятий супутник GPS III, виведений на орбіту з 2018 року. Космічний апарат вагою 3,8 тонни повинен стати черговим елементом в планованої орбітального угруповання з 32 супутників глобального позиціонування третього покоління. Ці апарати поступово повинні замінити собою застарілі супутники, які в цей час забезпечують сигнал GPS по всьому світу.

Супутники GPS III мають велику потужність сигналу, дозволяють визначати місце розташування цивільних об'єктів в три рази точніше, ніж використовувані зараз апарати, у яких вона становить від 3 до 10 метрів. Точність визначення місця розташування військових об'єктів буде ще вище.

При цьому GPS III має значно поліпшеними можливостями по боротьбі з перешкодами в порівнянні з більш ранніми апаратами. Вони будуть у вісім разів більше захищеними від придушення противниками США.

Всього ж послугами системи GPS, оператором якої є ВВС США, користуються понад 4 млрд людей.