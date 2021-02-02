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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

SpaceX продала перший цивільний політ у космос мільярдеру зі США

Участь у запуску вже оплатив гендиректор американської компанії Shift4 Payments Джаред Айзекман
Компанія SpaceX до кінця цього може запустити ракету Falcon 9, екіпаж якої цілковито складатиметься з цивільних.
SpaceX продала перший цивільний політ у космос мільярдеру зі США Фото: twitter.com/SpaceX

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Укрінформ.

“SpaceX має намір не раніше четвертого кварталу поточного року здійснити запуск ракети Falcon 9 в межах програми Inspiration4 - першої повністю комерційної місії астронавтів на орбіту - з історичного стартового комплексу 39A у Космічному центрі Кеннеді у Флориді”, - йдеться в повідомленні.

Участь у запуску вже оплатив гендиректор американської компанії Shift4 Payments Джаред Айзекман. Він також став спонсором польоту трьох інших учасників, імена яких оголосять протягом найближчих тижнів.

За даними агентства АР, Айзекман планує зібрати $200 млн пожертвувань на користь дитячої лікарні St. Jude в Мемфісі, яка вивчає та досліджує онкологічні захворювання. Половину з них становитимуть особисті кошти Айзекмана.

Зазначається, що учасницею місії бізнесмен уже обрав працівницю лікарні. Третій член екіпажу буде випадковим чином обраний з тих, хто протягом лютого зробить пожертву St. Jude. Четвертим учасником стане власник однієї з компаній, яка користується послугами Shift4 Payments, постачальника інтегрованих рішень для обробки платежів і технологічних рішень.

Зазначається, що екіпаж пройде поглиблене навчання і підготовку перед польотом.

На навколоземній орбіті екіпаж пробуде кілька днів, облітаючи Землю що 90 хвилин, і приземлиться біля узбережжя Флориди.

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02 02 2021 12:08
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