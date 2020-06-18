SpaceX шукає інженерів, які побудують плавучі космодроми для місій на Місяць

Перші тестові польоти можуть відбутися вже за 2-3 роки

Аерокосмічна компанія SpaceX оголосила пошук інженерів для будівництва плавучих космодромів надважкого класу, звідки вирушатимуть місії на Місяць та Марс, а також у гіперзвукові подорожі навколо Землі.

Про це у Twitter написав засновник компанії Ілон Маск, зазначає "Укрінформ".

"SpaceX будує плавучі космодроми надважкого класу для місій на Марс, Місяць та гіперзвукових подорожей навколо Землі", - йдеться у дописі Маска.

У коментарях у Маска запитали, коли очікувати перші гіперзвукові польоти навколо Землі. Він зазначив, що перед комерційним запуском проведуть випробування. Перші тестові польоти можуть відбутися вже за 2-3 роки.

Як повідомлялося, американська компанія SpaceX, яку заснував Ілон Маск, у співпраці з NASA здійснила запуск пілотованого корабля Falcon 9 з капсулою Crew Dragon, він доставив двох астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Це був перший американський пілотований корабель, запущений США з 2011 року, коли була припинена програма польотів багаторазових шатлів. З того часу астронавти NASA доставлялися на МКС російськими кораблями "Союз".

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