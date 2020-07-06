SpaceX має намір наприкінці червня запустити на орбіту десяту партію інтернет-супутників Starlink
Компанія SpaceX збирається 24 червня запустити на орбіту вже десяту партію з 60 мікросупутників для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомляє спеціалізований американський космічний сайт NASASpaceflight, зазначає "Інтерфакс-Україна".
За останніми даними, перед цим дев'ятий запуск 60 супутників Starlink мав відбутися 12 червня за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 зі стартового комплексу LC-40 на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида).
Як повідомлялося, останню партію супутників було запущено 4 червня. Нинішнє орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 480 космічних апаратів. Її масоване розгортання почалося в травні минулого року. Нині компанія SpaceX є найбільшим супутниковим оператором в світі. У разі успішного запуску 12 і 24 червня компанія матиме на орбіті 600 космічних апаратів.
У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів даного типу (а в подальшому з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. SpaceX повідомила, що вже в 2020 році супутники забезпечать інтернет-покриттям всю територію Північної Америки, а до 2021 року буде охоплена майже вся планета. Загальна сума інвестицій для реалізації проекту оцінюється в $ 10 млрд.
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