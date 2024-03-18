росія використовує американські супутникові знімки для ударів по Україні –розслідування The Atlantic

росіяни можуть отримувати доступ до знімків через американські компанії.

Удари по території України наносяться росіянами після наведення за допомогою супутникових знімків, які роблять американські компанії.

Про це повідомляє видання The Atlantic із посиланням українське військове джерело (заявляється, що це військовий чиновник), а також підтверджуючи цю думку офіційними заявами українських чиновників та компаній Maxar та Planet.

"Іноді збіг – це просто збіг. Але підозрілих випадків стало більше, і оскільки багато компаній, що займаються супутниковими знімками, пропонують список архівних знімків, позначених датами і координатами, можна переглянути десятки тисяч знімків, зроблених в Україні, і помітити закономірності", – зазначає The Atlantic.

Видання наводить у якості прикладів удари по аеродрому біля Миргороду (Полтавська область) 2 квітня 2022 року. За тиждень до нього американські компанії щонайменше дев'ять разів запитували знімки цього аеродрому. За тиждень після удару хтось знову попросив знімки аеродрому. Супутникові знімки також передували ударам по міських районах: у Львові незадовго до 26 березня 2022 року хтось замовив знімок заводу, який використовувався для виробництва військової бронетехніки. По ньому теж було завдано удару. Наприкінці січня 2024 року хтось замовив зробити свіжі знімки Києва якраз перед тим, як місто зазнало ракетного обстрілу.

Заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко повідомила The Atlantic, що американські супутникові компанії підтримують Україну, але сказала про підозри, що росія "купує супутникові знімки через сторонні компанії", які ведуть бізнес із західними супутниковими компаніями.

Ще простіше, за даними The Atlantic купити архівні знімки з України, в тому числі зовсім недавні та з військово значущих територій – наприклад із Запоріжжя. Співробітник видання запросив нещодавнє супутникове фото цього міста у посередника, який працює з Planet. Співробітник назвав посереднику номер кредитної картки і своє ім'я, і вже за кілька хвилин отримав зображення з високою роздільною здатністю.

Дві найбільші компанії США, що займаються комерційною супутниковою зйомкою, – Maxar та Planet. Обидві створили знімки українських об'єктів, які згодом були уражені російськими ракетами. Обидві компанії підкреслили, що вони ретельно перевіряють своїх клієнтів і що вони дотримуються американського законодавства, яке забороняє транзакції з росією з початку війни.

Maxar відмовилась коментувати конкретні випадки підозрілих замовлень космічних знімків в Україні.

Керівник фірми, яка аналізує супутникові знімки, розповів The Atlantic, що вони помітили у 2022 році закономірність між замовленими знімками та фактичними атаками росіян. Він виявив понад 350 російських ракетних ударів протягом першого року війни, і всі вони були завдані в глибині української території. The Atlantic показав деякі з них Джеку О'Коннору, який викладає геопросторову розвідку в Університеті Джона Гопкінса, і він написав у відповідь: "Дані свідчать про те, що росіяни роблять те, що підозрюють українці", але зазначив, що "немає прямого причинно-наслідкового зв'язку, який можна було б довести на основі цих даних".

Українське джерело The Atlantic сказало, що "хотів би, щоб ці знімки проходили модерацію", можливо, шляхом надання українським військовим можливості побачити, які завдання ставляться перед знімками до того, як вони будуть зроблені. Він додав, що «компанії повинні дуже уважно вивчити записи про те, хто купує ці знімки», і, можливо, залучити розвідувальні служби для відстеження компаній, які підозрюються у переправленні зображень до Москви.

Колишній керівник з Кремнієвої долини, який зараз керує американською некомерційною організацією, Андрій Ліскович скептично поставився до заяв Maxar та Planet про те, що вони можуть контролювати кінцевий пункт призначення своїх зображень.

"Їм бракує необхідних ресурсів для адекватної перевірки кінцевих одержувачів їхньої продукції. Західні уряди повинні накласти обмеження на розповсюдження супутникових знімків над Україною, забезпечивши доступ до них лише ретельно перевіреним одержувачам", – прокоментував ситуацію Ліскович.

Заступник міністра оборони України Чорногоренко написала The Atlantic, що український уряд "запропонує механізм вирішення цього питання".