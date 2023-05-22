SpaceX відправила туристів на МКС

Компанія SpaceX відправила на Міжнародну космічну станцію туристів.

Екіпаж відправився зі Флориди і тиждень перебуватиме на борту МКС.

Про це повідомляє CNN.

Екіпаж AX-2 очолює 63-річна Пеггі Вітсон, вона колишня астронавтка NASA, а зараз співробітниця Axiom.

До складу екіпажу увійшли американський бізнесмен Джон Шоффнер, дослідниця у галузі онкології Райана Барнаві і колишній військовий пілот Алі Аль-Карні з Саудівської Аравії.

Подорож організувала американська компанією Axiom Space. Це друга приватну місія на Міжнародну космічну станцію. Космічний корабель має пристикуватися до орбітальної лабораторії о 9:24 ранку за східним часом сьогодні.

Місія AX-2 є однією з низки місій, які продовжать стимулювати участь приватного сектору в космічних польотах, особливо на низькій навколоземній орбіті, де знаходиться космічна станція.