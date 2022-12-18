SpaceX вивела на орбіту нову групу супутників Starlink

У США відбувся черговий успішний запуск ракети-носія Falcon 9 із черговою партією з 54 міні-супутників для орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це повідомила компанія-розробник SpaceX.

Запуск було здійснено зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді у суботу 17 грудня о 16:32 за часом Східного узбережжя США (о 23:32 за Києвом – ред.).

Це вже 67 запуск групи інтернет-супутників із травня 2019 року в рамках проекту Starlink. Через деякий час SpaceX повідомила про успішне розгортання супутників на орбіті.

Загалом компанія запустила вже 3558 супутників Starlink. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Але приблизно 3,2 тис. апаратів залишаються на орбіті у робочому стані.

У свою чергу, перший багаторазовий ступінь ракети-носія, який використовувався вже 15 разів, здійснив вертикальну керовану посадку на морську платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантичному океані.

SpaceX є найбільшим супутниковим оператором у світі. Інтернет від Starlink доступний користувачам у 41 країні, у тому числі в Північній Америці, Європі, на Далекому Сході та в Австралії. Послугами цих супутників активно користуються військові, зокрема й в Україні.

У перспективі SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів (а згодом – з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проекту оцінюється у $10 млрд.

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