SpaceX вивела на орбіту ще 56 супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 успішно вивела на орбіту чергову партію міні-супутників інтернет-системи Starlink.

Про це 26 січня повідомила компанія SpaceX.

"Виведення 56 супутників Starlink підтверджено", – йдеться у твітер-публікації.

Запуск відбувся в четвер о 04:32 за часом Східного узбережжя США (об 11:32 за Києвом) зі стартового комплексу на мисі Канаверал у Флориді.

Через 19 хвилин після старту супутники Starlink відокремилися від другого ступеня ракети і вийшли на штатну орбіту.

Перший багаторазовий ступінь ракети-носія, який використовувався вже вдев'яте, через дев'ять хвилин здійснив вертикальну керовану посадку на морську платформу в Атлантиці.

Крім того, спеціальне рятувальне судно SpaceX мало підняти з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускалися на парашутах.

Повторне використання обтічника дозволяє заощаджувати компанії SpaceX до шести мільйонів доларів під час запусків.

Нагадаємо, зараз SpaceX є найбільшим супутниковим оператором у світі. Інтернет від Starlink доступний користувачам у 44 країнах.

З урахуванням нинішнього запуску компанія вивела на орбіту вже близько 3,8 тисяч супутників Starlink. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Майже 3,5 тисяч апаратів залишаються у робочому стані.

У перспективі SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів (а згодом – із 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі.

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