ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія SpaceX запустила перший пакет супутників нової версії Starlink для широкосмугового інтернету – кількість запущених апаратів загалом сягнула майже 1800.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceX запустила 51 супутник Starlink із лазерами
Запуск відбувся о 06:55 ранку за Києвом. У точці старту в цей момент була майже північ: запуск відбувся на майданчику SLC-4E космодрому Космічних сил США на базі Ванденберг в Каліфорнії
Фото: Ars Technica
Про це повідомляє SpaceX у Twitter.
Запуск відбувся о 06:55 ранку за Києвом. У точці старту в цей момент була майже північ: запуск відбувся на майданчику SLC-4E космодрому Космічних сил США на базі Ванденберг в Каліфорнії.
Уже підтверджено розгортання 51 супутника Starlink.
Компанія Ілона Маска вивела в космос комплект апаратів на частково багаторазовій ракеті Falcon 9 із першим ступенем B1049, який літав уже дев'ять разів. Дві половинки носового обтічника теж не нові: для них це був другий і третій політ відповідно.
SpaceX призупиняла запуски на 4 місяці, щоб оснастити супутники апаратурою лазерного зв'язку на орбіті. Вона дозволить апаратам зв'язуватися один з одним, тим самим зменшивши залежність угруповання від Землі.
Супутники Starlink v1.5 відправили на проміжну полярну орбіту з параметрами 261×278 км. Момент від'єднання комплекту апаратів відбувся за 15 хвилин 32 секунди після старту.
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