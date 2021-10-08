Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

SpaceX запустить супутник для показу реклами в космосі

Білборд буде зніматися супутником на селфі-палицю і транслюватися на сервісах Twitch і YouTube
Компанія Ілона Маска SpaceX та канадський стартап Geometric Energy Corporation планують запустити у космос супутник для трансляції реклами.
SpaceX запустить супутник для показу реклами в космосі Фото: Вікіпедія
Про це повідомляє Daily Mail.
 
GEC відправить супутник CubeSat із цифровим банером на одній з його сторін на ракеті Falcon 9.
 
Фото: DAILY MAIL
 
Білборд буде зніматися супутником на селфі-палицю і транслюватися на сервісах Twitch і YouTube.
 
Очікується, що рекламодавці платитимуть за розміщення реклами криптовалютою, наприклад Еthereum. Для розміщення рекламного банера будуть потрібні п'ять типів токенів, які відповідатимуть за координати, яскравість, колір і час розміщення.
 
Деталі дизайну поки не розголошуються, але передбачається, що дисплей буде схожий на відомі проєкти Reddit Place або Satoshi's Place, де користувачі могли опублікувати власний "малюнок" розміром у піксель, заплативши за його відображення на вебсайті.
 
Розробники рекламного супутника сподіваються, що ряд компаній захочуть розмістити в космосі свій логотип.
 
GEC наразі не повідомила, скільки коштуватиме купівля токенів, необхідних для реклами на орбітальному білборді і в яку суму обійдеться запуск CubeSat.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 08 2021 13:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.