ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Ілона Маска SpaceX та канадський стартап Geometric Energy Corporation планують запустити у космос супутник для трансляції реклами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceX запустить супутник для показу реклами в космосі
Білборд буде зніматися супутником на селфі-палицю і транслюватися на сервісах Twitch і YouTube
Фото: Вікіпедія
Про це повідомляє Daily Mail.
GEC відправить супутник CubeSat із цифровим банером на одній з його сторін на ракеті Falcon 9.
Фото: DAILY MAIL
Білборд буде зніматися супутником на селфі-палицю і транслюватися на сервісах Twitch і YouTube.
Очікується, що рекламодавці платитимуть за розміщення реклами криптовалютою, наприклад Еthereum. Для розміщення рекламного банера будуть потрібні п'ять типів токенів, які відповідатимуть за координати, яскравість, колір і час розміщення.
Деталі дизайну поки не розголошуються, але передбачається, що дисплей буде схожий на відомі проєкти Reddit Place або Satoshi's Place, де користувачі могли опублікувати власний "малюнок" розміром у піксель, заплативши за його відображення на вебсайті.
Розробники рекламного супутника сподіваються, що ряд компаній захочуть розмістити в космосі свій логотип.
GEC наразі не повідомила, скільки коштуватиме купівля токенів, необхідних для реклами на орбітальному білборді і в яку суму обійдеться запуск CubeSat.
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