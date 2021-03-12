ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканська компанія SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск ракети Falcon 9, яка доправила на орбіту ще 48 мінісупутників в межах проєкту Starlink та 2 супутники компанії BlackSky Global.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceX запустила в космос ще пів сотні супутників
Компанія вже має дозвіл на запуск ще 30 000 супутників з опцією збільшити цю кількість до 42 000
Фото: З відкритих джерел
Про це повідомляє Space.
Запуск ракети-носія відбувся з космодрому в штаті Флорида у п’ятницю, 3 грудня, о 01.12 годині за київським часом.
Окрім 48-ми супутників Starlink на борту Falcon 9 також знаходилися два супутники, кожен по майже 55 кг, для обсервації Землі від компанії BlackSky Global.
Зазначається, що SpaceX вже запустила майже 1 900 супутників у межах проєкту Starlink. Причому лише у 2021 році було запущено трохи менше 900 супутників.
Компанія вже має дозвіл на запуск ще 30 000 супутників з опцією збільшити цю кількість до 42 000.
Як повідомлялося, SpaceX 13 листопада провела успішний запуск ракети-носія Falcon 9, яка доправила на орбіту 53 інтернет-мінісупутники в рамках проєкту Starlink.
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03 12 2021 10:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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