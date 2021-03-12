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SpaceX запустила в космос ще пів сотні супутників

Компанія вже має дозвіл на запуск ще 30 000 супутників з опцією збільшити цю кількість до 42 000
Американська компанія SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск ракети Falcon 9, яка доправила на орбіту ще 48 мінісупутників в межах проєкту Starlink та 2 супутники компанії BlackSky Global.
SpaceX запустила в космос ще пів сотні супутників Фото: З відкритих джерел
Про це повідомляє Space.
 
Запуск ракети-носія відбувся з космодрому в штаті Флорида у п’ятницю, 3 грудня, о 01.12 годині за київським часом.
 
Окрім 48-ми супутників Starlink на борту Falcon 9 також знаходилися два супутники, кожен по майже 55 кг, для обсервації Землі від компанії BlackSky Global.
 
Зазначається, що SpaceX вже запустила майже 1 900 супутників у межах проєкту Starlink. Причому лише у 2021 році було запущено трохи менше 900 супутників.
 
Компанія вже має дозвіл на запуск ще 30 000 супутників з опцією збільшити цю кількість до 42 000.
 
Як повідомлялося, SpaceX 13 листопада провела успішний запуск ракети-носія Falcon 9, яка доправила на орбіту 53 інтернет-мінісупутники в рамках проєкту Starlink.
 
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03 12 2021 10:32
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