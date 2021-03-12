SpaceX запустила в космос ще пів сотні супутників

Компанія вже має дозвіл на запуск ще 30 000 супутників з опцією збільшити цю кількість до 42 000

Американська компанія SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск ракети Falcon 9, яка доправила на орбіту ще 48 мінісупутників в межах проєкту Starlink та 2 супутники компанії BlackSky Global.

Запуск ракети-носія відбувся з космодрому в штаті Флорида у п’ятницю, 3 грудня, о 01.12 годині за київським часом.

Окрім 48-ми супутників Starlink на борту Falcon 9 також знаходилися два супутники, кожен по майже 55 кг, для обсервації Землі від компанії BlackSky Global.

Зазначається, що SpaceX вже запустила майже 1 900 супутників у межах проєкту Starlink. Причому лише у 2021 році було запущено трохи менше 900 супутників.

Компанія вже має дозвіл на запуск ще 30 000 супутників з опцією збільшити цю кількість до 42 000.

Як повідомлялося, SpaceX 13 листопада провела успішний запуск ракети-носія Falcon 9, яка доправила на орбіту 53 інтернет-мінісупутники в рамках проєкту Starlink.