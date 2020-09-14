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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

SpaceX запустить прототип корабля Starship на висоту 18 кілометрів

Раніше апарат піднімався вгору лише на кілька сотень метрів
Американський мільярдер-винахідник Ілон Маск оголосив про наступну фазу тестування космічного корабля Starship, новий прототип якого цього тижня здійснить тестовий політ на висоту 18 тис. м.
SpaceX запустить прототип корабля Starship на висоту 18 кілометрів Фото: SpaceX

Новий прототип корабля Starship має назву SN8 і, на відміну від попередніх, матиме крила на корпусі та носовий конус замість звичайної металевої конструкції без деталей, тобто виглядатиме наближено до дизайну, який Маск представив минулого року, повідомляє "Укрінформ".

Маск повідомив у Твіттері, що компанія планує здійснити тестовий політ на 18 км у висоту. Як зазначає Engadget, це значно вище за польоти попередніх прототипів, які сягали кількох сотень метрів.

Під час розробки корабля Starship компанія SpaceX виготовила кілька прототипів корабля для тестування - SN5 і SN6. Перший здійснив пробний політ на початку серпня, а SN6 - у вересні.

Процес випробування цих прототипів та SN8 схожий, наприклад статичний тест на вогнестійкість. Ракету виведуть на стартовий майданчик та наповнять паливом як для справжнього запуску. Корабель залишать на землі за допомогою кріплення, тому при спрацюванні двигуна він не зрушить з місця, а інженери матимуть змогу перевірити конструкцію на витоки палива, системний і температурний тиск.

Після статичних тестів корабля компанія здійснить спробу запуску прототипу Starship на відстань 18 км із поверненням на Землю з ракетою.

Engadget повідомляє, що досягнення кораблем такої висоти означатиме, що він придатний до успішних польотів на далекі відстані, та стане вагомим кроком у реалізації плану Маска з космічного туризму та міжпланетних подорожей.

SpaceX не назвала чітку дату тестового польоту, тому що вона залежить від перебігу наземних випробувань.

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14 09 2020 17:19
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