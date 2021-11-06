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Спад ВВП за 4 місяці уповільнився до 0,2% - Мінекономіки

У січні-квітні 2021 року спад ВВП України уповільнився до 0,2%
У квітні більшість основних видів економічної діяльності продемонстрували суттєве поліпшення ситуації.
Спад ВВП за 4 місяці уповільнився до 0,2% - Мінекономіки Фото: з вільних джерел

Про це йдеться в огляді економічної активності за підсумками квітня цього року, публікованому на сайті Мінекономіки, зазначає "Економічна правда"".

"Мінекономіки оцінює незначне скорочення обсягів ВВП на рівні 0,2% (падіння на 2,0% у 1 кв. 2021р., на 4,9% за 4 міс. 2020р.)", - йдеться у звіті.

Зазначається, що у квітні більшість основних видів економічної діяльності продемонстрували суттєве поліпшення ситуації.

"Але на тлі все ще песимістичних настроїв бізнесу та посилених карантинних обмежень в окремих регіонах "червоної зони" епідеміологічної небезпеки таке покращення здебільшого поки що є ефектом низької статистичної бази порівняння минулого року, коли у березні-квітні 2020р. спостерігався пік негативного ефекту на всі сфери економіки від дії глобальних жорстких карантинних обмежень як всередині країни, так і поза її межами.

Тобто суттєво кращі кількісні дані квітня 2021 року наразі лише підтверджують той факт, що бізнес успішно адаптувався до роботи в умовах карантину", - йдеться в огляді.

"Разом з тим ми не можемо поки говорити про посткризове оздоровлення економіки. На це потрібно більше часу", - додали в Мінекономіки.

Нагадаємо, що за перші п’ять місяців року український експорт збільшився на більш ніж 25%

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11 06 2021 16:01
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